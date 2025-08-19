Anfitriões levam a melhor em torneio estadual de judô

O Torneio Rocha Interestadual de Judô movimentou Campo Grande no fim de semana, e reuniu pelo menos 600 atletas de 40 clubes de MS, Rio Grande do Sul e Pernambuco

No quadro de medalhas por entidades, o Judô Clube Rocha terminou em primeiro lugar, com 50 medalhistas, sendo 29 ouros. Seguindo a tradição de não reter o título quando é anfitriã, a equipe abriu mão do troféu, que foi repassado à Associação Judô Futuro, segunda colocada com 14 ouros. A Associação Desportiva Moura veio na sequência, com 12, enquanto Judô Nova Geração garantiu nove, e Sakura Judô, de Dourados, fechou o pódio coletivo com sete medalhas douradas.

Os resultados evidenciaram nomes que já carregam projeção nacional. André Dodero, que embarca no próximo dia 24 para representar o Brasil no Campeonato Mundial Cadete, na Bulgária, foi campeão na categoria Júnior -60kg e terminou com a prata no Cadete, atrás do gaúcho Yuri Pereira, atual vice-campeão mundial e segundo colocado do ranking nacional, atrás, justamente, de Dodero.

A douradense Mariana Giachini, de 17 anos, também confirmou o favoritismo. Ela conquistou dois ouros, no Cadete e no Júnior -70kg, além da prata na categoria Sênior, perdendo apenas para Vitória Andrade, do Judô Clube Rocha. Após a competição, Mariana, que é a terceira colocada no ranking nacional -70kg, destacou que encarou o torneio como preparação. “Participei mais para me divertir e treinar, porque fiquei cerca de um mês sem competir. Agora estou focada no Brasileiro Sub-21, nos dias 6 e 7 de setembro, que é minha prioridade”, afirmou.

Já Maria Miziara, vice-líder do ranking nacional -44kg, subiu ao lugar mais alto do pódio nas categorias Sub-13 -31kg, Cadete e Sênior -48kg. Enquanro Rafaela Silva, quarta colocada entre as brasileiras da categoria -57kg, dominou o pódio e levou o ouro nas três que disputou, Cadete, Júnior e Sênior.

Destaques

Além da performance dos atletas, o evento premiou destaques individuais da organização. O título de melhor técnico, conquistado por Diogo Rocha, foi transferido ao segundo colocado, Luiz Alexandre, da Associação Moura, já que o anfitrião abriu mão da honraria. Os árbitros escolhidos como destaque foram Daniele Pereti, no feminino, e Roberto Vieira, no masculino. O prêmio de ippon mais rápido ficou com Camile Garcia, da Associação Nova Geração, que foi ouro na categoria sub-13 +60kg.

“O Torneio Rocha foi um sucesso, com embates muito duros. Estou muito feliz com o resultado e já ansioso para a edição do ano que vem. Os atletas da nossa equipe se superaram a cada luta”, afirmou o organizador, sensei Diogo Rocha.

Por Melissa Ramos

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram