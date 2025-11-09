Homem é preso em casa abandonada após matar vizinho de quitenete em Água Clara

Crime teria ocorrido por desavenças entre a vítima e o suspeito

Na noite de sexta-feira (7), um homem de 32 anos foi morto com golpes de faca de cozinha após desavença com o vizinho de quitinete, Robson Lhamas também de 32 anos Água Clara.

O suspeito foi preso em flagrante na noite do último sábado (08) em uma casa abandonada horas depois do crime no bairro Morumbi. Ele confessou e disse que tinha desavenças anteriores com a vítima.

Os dois eram vizinhos em quitinete no município. O suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio qualificado e encaminhado para a delegacia, onde permanece.

