Calendário de licenciamento encerra com 55% de pagamentos em dia no Detran-MS

O calendário de licenciamento anual de veículos 2025 do Detran-MS foi concluído em 31 de outubro, encerrando mais um ciclo importante para os proprietários de Mato Grosso do Sul. A rotina, que começou em abril com placas finais 1 e 2, envolveu mais de 1,8 milhão de licenciamentos em todo o Estado. Mais da metade dos motoristas, 55%, quitaram o licenciamento dentro do prazo, e a maioria optou pelos canais digitais.

O portal Meu Detran e o aplicativo Meu Detran MS se consolidaram como principais ferramentas de acesso, superando o atendimento presencial e representando 51% dos licenciamentos realizados. O dado reforça uma tendência: cada vez mais, os sul-mato-grossenses escolhem a praticidade e a agilidade do digital para manter a regularidade do veículo.

A partir de agosto, os proprietários de veículos com placas finais 7, 8, 9 e 0 deixaram de receber as guias impressas de licenciamento. A mudança antecipou a digitalização total prevista para 2026 e representa economia, sustentabilidade e alinhamento com as novas formas de atendimento público.

O licenciamento é obrigatório para todos os veículos em circulação, independentemente do ano de fabricação. O não pagamento pode gerar multa no valor de R$ 293,47 , sete pontos na CNH, e possibilidade de remoção do veículo em caso de fiscalização.

Mesmo com o calendário encerrado, quem perdeu o prazo pode regularizar a situação a qualquer momento pelos canais digitais do Detran-MS: aplicativo Meu Detran MS, portal de serviços Meu Detran ou pela atendente virtual Glória no whatsapp (67)3368-0500.