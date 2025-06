Homem é preso em Batayporã por descumprir uso de tornozeleira eletrônica

Ordem de prisão foi expedida pela Vara de Execuções Penais do Interior de Mato Grosso do Sul

Um homem de 26 anos foi preso nesta terça-feira (17) em Batayporã, interior de Mato Grosso do Sul, após descumprir medidas judiciais relacionadas ao uso de tornozeleira eletrônica.

A ordem de prisão foi expedida pela Vara de Execuções Penais do Interior, depois de constatada a violação das condições impostas pela Justiça. Após ser localizado, ele foi encaminhado ao município de Nova Andradina, onde ficará custodiado em regime fechado, à disposição do Judiciário.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram