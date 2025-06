Dois são presos com armas e drogas durante operação no Jardim Colibri

Mandados de busca foram cumpridos após investigação de furtos em residências no Bairro Autonomista, em Campo Grande

Dois homens foram presos na manhã desta quarta-feira (18) durante uma operação no Bairro Jardim Colibri, em Campo Grande. As prisões aconteceram após o cumprimento de mandados de busca e apreensão em endereços ligados a uma investigação de furtos qualificados por arrombamento a residências na região do Bairro Autonomista.

De acordo com a polícia, os dois são suspeitos de receptar objetos furtados. Um deles estava foragido do sistema prisional, com um mandado de recaptura em aberto.

Durante as buscas, foram encontradas armas de fogo nas residências dos suspeitos. Na casa de um deles, os policiais apreenderam um revólver calibre .38 com seis munições e uma porção de maconha. Segundo o próprio homem, a droga seria para consumo pessoal.

Na residência do outro suspeito, foi localizada uma pistola calibre 9mm, de origem turca, municiada, além de um carregador extra, também com munições do mesmo calibre.

Os dois foram presos em flagrante e levados para a delegacia, onde foram autuados pelos crimes de posse de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito. Ambos permanecem à disposição da Justiça.

