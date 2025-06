Mais de 2 mil escolas públicas vão receber internet de alta velocidade

Ministério das Comunicações divulgou resultado de edital com investimento de R$ 91,2 milhões para ampliar inclusão digital na rede de ensino

Mais de 2 mil escolas públicas em todo o Brasil vão receber internet de alta velocidade e redes Wi-Fi nos próximos meses. O avanço faz parte do programa Escolas Conectadas, que teve o resultado de seu edital Fust para conexão direta de escolas divulgado nesta terça-feira (17/6) pelo Ministério das Comunicações. A lista das empresas selecionadas foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

Com investimento de R$ 91,2 milhões por meio do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust), a nova etapa do programa integra o Novo PAC e tem como meta garantir conectividade para mais 2.123 escolas públicas. A previsão é que todas as cerca de 138 mil unidades de ensino estejam conectadas até 2026.

“Nosso objetivo é garantir internet de qualidade nas salas de aula e preparar milhões de estudantes para um mundo cada vez mais digital e competitivo”, afirmou o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.

As empresas interessadas terão um prazo de 10 dias corridos, a partir da publicação oficial, para apresentar recursos, conforme regras do edital.

Escolas Conectadas

O programa Escolas Conectadas reúne diversas iniciativas de conectividade escolar e mobiliza recursos de diferentes fontes. Do total de R$ 6,5 bilhões previstos, os aportes vêm do Leilão do 5G, do Fust, da Lei 14.172/2021 e do Programa de Inovação Educação Conectada (PIEC).

Outros R$ 2,3 bilhões complementares serão destinados aos demais eixos da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, com recursos do FNDCT e da legislação de conectividade.

A iniciativa articula políticas como o Wi-Fi Brasil, Aprender Conectado, Norte e Nordeste Conectados, Programa Banda Larga nas Escolas Urbanas (PBLE) e Programa de Atendimento a Escolas Rurais, ampliando o acesso à internet em todo o território nacional e combatendo a exclusão digital nas redes de ensino.

Com informações da Agência Gov.