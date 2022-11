Homem é preso e autuado em R$ 21 mil por contrabandear 840 litros de agrotóxicos

A Polícia Militar Ambiental de Dourados prendeu e autuou em R$ 21 mil um homem, de 28 anos, que estava com 840 litros de agrotóxicos contrabandeados do Paraguai, na noite de quarta-feira (9).

A carga estava em uma caminhonete Chevrolet Silverado que foi abordada na rodovia BR 379 por Policiais Militares e foi encaminhada à delegacia da Polícia Federal, na cidade de Dourados.

Os policiais verificaram que a carga continha 42 galões de 20 litros com agrotóxicos. Um total de 840 litros, que estavam sendo contrabandeados do Paraguai.

le foi autuado em flagrante responderá por crime ambiental, previsto pelo artigo 56 da Lei 9.605/1998 que diz: produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos.

A pena prevista para esse tipo de crime é de um a quatro anos de reclusão.

Com informações da Polícia Militar Ambiental.

