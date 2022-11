Policial investigado por tragédia de Halloween é achado morto

Um policial, identificado apenas pelo sobrenome Jeong, que estava sendo investigado por omissão durante a tragédia na festa de Halloween em Itaweon foi encontrado morto em Seul, na Coreia do Sul, nesta sexta-feira (11). O homem, a estação em que ele trabalhava e o Corpo de Bombeiros do distrito de Yongsan são suspeitos por demorarem para atender os chamados das vítimas do tumulto e esmagamento que resultou em cerca de 156 mortos, em 29 de outubro, durante uma festa de rua.

O investigado de 55 anos era funcionário do setor de inteligência da polícia e segundo informações derivadas da investigação, teria ordenado a exclusão de relatórios feitos antes do evento de Halloween ,que alertariam sobre riscos à segurança durante o evento que seria o primeiro após a pandemia de Covid-19. As suspeitas é de que essa ação seria parte de um plano para “encobrir a passividade” das forças policias diante do perigo. Se condenado, o homem poderia enfrentar um processo por abuso de autoridade, destruição de evidências e negligência resultando em mortes.

Porém, Jeong foi encontrado sem vida em casa por um familiar. Até o momento não se sabe a causa da sua morte, mas um dia antes de ser encontrado, o homem teria enviado algumas mensagens para colegas sugerindo que estava pensando em suicídio. O caso será investigado pelas autoridades.

Sobre o tragédia na festa de Halloween em Itaweon

No dia 29 de outubro, cerca de 100 mil pessoas foram para as ruas estreitas e becos do bairro de Itaewon, para comemorar o Halloween após três anos de restrições motivadas pela pandemia de Covid-19.

As causas do incidente ainda não foram totalmente esclarecidas, mas se acredita que várias pessoas estavam em uma área elevada quando algumas começaram a cair, causando um efeito dominó, levando ao tumulto que ocasionou nos esmagamentos. Cerca de 156 pessoas acabaram morrendo e pelo menos 147 ficaram feridas.

Testemunhas que estavam no local afirmaram que haviam vários indícios de que o local apresentava problemas de segurança. Itaewon, que normalmente já é bastante movimentado, estava tão cheio que não permitia que as pessoas caminhassem pelo bairro, fazendo com que a polícia não conseguisse controlar a multidão.

