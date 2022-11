Com 184 passagens, homem é morto durante confronto com a polícia

Um homem, identificado como Júlio César Marques, 26 anos, conhecido como “Peninha”, foi morto na noite desta quinta-feira (10), após confronto a tiros com o Batalhão de Choque na rua Francisco Antônio de Souza com Avenida Afluente, no bairro Portal Caiobá II, em Campo Grande. A ação foi realizada durante a Operação Espartanos I.

Júlio César possuía uma extensa ficha criminal, tendo cometido crimes desde a infância, com o primeiro registro em 2006, aos 10 anos. Ele tem 184 passagens pela polícia, roubos, posse ilegal de arma de fogo, evasão de custódia, tráfico de drogas, entre outros.

Peninha ainda era suspeito por integrar uma quadrilha que furtou uma agência bancária em Camapuã, município a 140 quilômetros de Campo Grande, em março de 2022. De acordo com o boletim de ocorrência, no dia 13 de março, por volta das 02h, Júlio César e mais três comparsas invadiram uma agência bancaria, armados com fuzis, coletes balísticos e bala clava. A quadrilha não conseguiu entrar no cofre que continha o dinheiro mas arrombaram um cofre menor, onde estava o armamento dos vigilantes, e furtaram duas armas calibre 38 e dois coletes balísticos.

Confronto com a polícia

Júlio César morreu após ser atingido por um disparo de arma de fogo durante abordagem do Batalhão de Choque. A ação fazia parte da Operação Espartanos, que tem por objetivo cumprir mandados de prisão contra suspeitos foragidos. No momento em que Júlio recebeu voz de prisão da polícia, ele teria sacado uma arma e disparado em direção dos polícias, que revidaram e o atingiram com um tiro no tórax.

Ele ainda foi socorrido pela polícia e levado até o pronto socorro do Hospital Regional mas não resistiu aos ferimentos. A perícia esteve no local do confronto e apreendeu uma arma, uma munição deflagrada e quatro munições intactas.

Terceiro morto durante operação Está já é a terceira morte em menos de uma semana ocorrida durante ações da Operação Espartanos. Na manhã da última quarta-feira (09), duas pessoas morreram após reagiram a prisão, nos bairros Caiobá II e Aero Rancho. Os suspeitos foram identificados como André Eduardo Vargas Maia, de 30 anos e Ana Paula dos Santos Silva, de 40 anos. André, conhecido como “Febem” era evadido do sistema prisional semi aberto, tinha passagens pelos crimes de roubo e ocupava um lugar de destaque no PCC (Primeiro Comando da Capital). Ana Paula, ou “Boladona” morreu após ser atingida com quatro tiros. Ela havia cometido diversos crimes de roubo na Capital, geralmente contra pessoas idosas na saída de lotéricas. Ficou conhecida pela polícia por usar roupas masculinas para confundir as vítimas e por usar de extrema violência durantes os roubos. Cumprimento de mandados A Operação Espartanos ainda realizou a prisão de um homem, de 60 anos, que possuía um mandado aberto pelo crime de homicídio na cidade de Comodoro, no Mato Grosso, onde utilizou um facão para assassinar a vítima. O autor do crime foi preso durante uma ronda pelo bairro Vespasiano Martins, após ser abordado em uma conveniência e demonstrar nervosismo com a presença da polícia.

Noite de confronto

Além das ações da Operação Espartanos, outro suspeito foi morto na noite desta quinta-feira (10) por reagir a prisão. Alexandre Barreto de Castro, de 27 anos, conhecido como “Alexandrinho”, foi alvejado após apontar uma arma na direção dos policiais.

Alexandre era conhecido pela prática de furtos na região do bairro Parati, utilizando uma motocicleta preta. Ele foi atingido no peito, chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Regional, mas não resistiu ao ferimento.

Com informações dos repórteres João Gabriel Vilalba e Mylena Fraiha.