Homem é preso e 437,5 Kg de maconha são apreendidas em veículo roubado em Bataguassu

No último domingo (06), foram apreendidos 437,5 Kg de maconha e um homem acabou preso por transportar os entorpecentes em um veículo roubado em Bataguassu.

Os policiais rodoviários federais abordaram o veículo Honda/Hr-v Touring no km 18 da BR-267. A droga foi notada pela polícia assim que foi feita abordagem.

O condutor confirmou que estava com as drogas e o destino do ilícito era o interior de São Paulo. Na pesagem foram constatados 437,5 Kg de maconha.

Também foi constatado que o veículo usado no transporte da droga possuía registro de roubo no início do mês passado. O veículo foi recuperado e toda a apreensão e prisão foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O registro do caso foi encaminhado para a Polícia Judiciária local.