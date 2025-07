Refis entra na reta final com descontos de até 80% para regularizar dívidas

Prazo vai até sexta-feira (11) e contribuintes já formam filas para aproveitar as condições oferecidas pela Prefeitura de Campo Grande

Contribuintes de Campo Grande têm até esta sexta-feira (11) para aproveitar as condições do Refis 2025 e regularizar dívidas com a prefeitura. O programa prevê abatimento de até 80% em juros e multas, tanto para débitos imobiliários quanto econômicos.

Emanuel Mendes, morador do bairro Nova Lima, aproveitou o início da semana para negociar. “Cheguei cedo para resolver tudo ainda pela manhã. Consegui um bom desconto e agora só falta pagar a entrada”, relatou após atendimento na Central do Cidadão.

Já Maria Estela, de 70 anos, moradora do bairro Ana Maria do Couto, também não quis perder a oportunidade. “Tive que vir porque o prazo está se esgotando. Mas, graças a Deus, deu tudo certo”, afirmou.

Entre as opções oferecidas pelo Refis, estão pagamento à vista com até 80% de desconto em juros e multas, parcelamentos em até 18 vezes para IPTU e até 60 vezes no caso de ISS, com parcelas mínimas de R$ 100. Débitos antigos ou já parcelados também podem ser renegociados com abatimentos que variam de 10% a 30%, ou com até 25% de desconto em parcelas vencidas. Dívidas acima de R$ 150 mil podem ser analisadas individualmente, com possibilidade de parcelamento em até 120 vezes.

As negociações podem ser feitas online, pelo site, por WhatsApp no número (67) 4042-1320, das 7h às 19h, ou presencialmente na Central de Atendimento ao Cidadão, das 8h às 16h. O pagamento pode ser feito em bancos conveniados ou casas lotéricas.

O prazo não será prorrogado. Quem pretende aderir ao programa deve concluir o processo até sexta-feira.

