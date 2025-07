Homem é baleado no Noroeste em Campo Grande

O homem foi ferido no braço, peito, quadril e na perna. Ele também fraturou a coxa esquerda e um projétil ficou alojado na região do peito. O Corpo de Bombeiros realizou o socorro e a vítima foi levada para a Santa Casa.

O homem tinha várias passagens pela polícia, por crimes de furto, roubo e tráfico de drogas e havia saído do presídio em agosto do ano passado.

No momento, a polícia militar informou que o homem não disse informações sobre possíveis motivações para o crime, mas os policiais desconfiam que ele poss ater passado em algum lugar e uma briga teria ocorrido ou pode ter sido acero de contas .

O 9º BPM, a Rádio Patrulha e o Batalhão de Choque foram acionados e estavam no local para atender a ocorrência.

O paradeiro do indivíduo que efetuou os disparos ainda é desconhecido e as polícias realizam as buscas pelo suspeito.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.