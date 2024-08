Homem é preso durante Operação contra crimes de pornografia infantil em Dourados

Homem com idade não divulgada foi preso, na manhã desta sexta-feira (23), em Dourados, distante 238 quilômetros de Campo Grande, durante a 23ª fase da Operação Sentinela.

Conforme informações, foram três meses de investigação que terminou na identificação de um jovem de 18 anos, com acesso frequente à “dark web”.

O rapaz armazenava centenas de arquivos contendo material de abuso sexual infanto-juvenil em ambiente cibernético. Na casa dele foi cumprido mandado de busca e apreensão. Um computador foi apreendido e deverá passar por perícia. Ele foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos.

O segundo alvo foi preso em flagrante por descumprir ordem judicial de medida protetiva. O autor também é investigado pelo crime de armazenamento de material de abuso sexual infantil. Não foram divulgadas informações a respeito de materiais apreendidos. A Operação aconteceu através da Depca (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente).

