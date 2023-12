Três pessoas são presas em flagrante por contrabando ilegal de combustível

Três pessoas foram presas em flagrante na manhã de hoje (4), por contrabando ilegal de combustível na região noroeste Estado. Durante a ação, os policiais federais (PR) encontraram celulares e dinheiro em espécie.

Segundo a PF, foram cumpridos mandado de busca e apreensão na região de Corumbá, onde os policiais pegaram em flagrante, três pessoas realizando abastecimento de um caminhão com combustível inserido ilegalmente no país.

Além das três pessoas presas em flagrante, foram apreendidos celulares, documentos, acessórios de manuseio para o abastecimento, 500 litros de combustíveis e R$ 4.585,00 em espécie.

A “Operação Challerge” faz alusão ao grande desafio que tem sido para a polícia desarticular a organização criminosa por trás dos recorrentes crimes de lavagem de dinheiro, contrabando e tráfico de drogas.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.