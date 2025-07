Homem é preso como suspeito de matar idoso no Centro de Naviraí

Investigação apontou que ele era vizinho da vítima

Na tarde desta segunda-feira (14), foi preso o homem suspeito de matar um idoso de forma brutal no centro da cidade de Naviraí. O crime ocorreu no último dia 11 de julho deste ano, quando o idoso foi morto por múltiplos golpes de faca em frente à própria residência.

O homem de 41 anos foi identificado como vizinho da vítima e tinha uma rixa com o idoso de 82 anos. Segundo testemunhas, o crime foi motivado por uma discussão banal e homem atacou o idoso com ao menos dez facadas além de chutes violentos na cabeça dele, mesmo após ele estar caído no chão.

O homem tinha fugido e a prisão preventiva dele já havia sido deferida. A polícia iniciu as buascas, mas o homem só foi preso nesta tarde por volta das 15 horas, acompanhado por um advogado.

O indivíduo foi recolhido à carceragem da unidade policial, onde permanecerá. As investigações do coaso continuam.

A investigação e prisão foram realizadas pela 1ª Delegacia de Naviraí.