Comunidades indígenas, assentamentos e ribeirinhos serão contemplados com novas moradias

Mais 249 famílias vão realizar o sonho da casa própria no Estado. As novas moradias irão contemplar comunidades indígenas, ribeirinhos, assentamentos e público em geral. Este grande investimento faz parte da parceria entre União, Governo do Estado e seis munícios, entre eles Anaurilândia, Bela Vista, Bonito, Ladário, Miranda e Ponta Porã.

A solenidade de assinatura para construção das novas moradias ocorreu nesta segunda-feira (14), na sala de reuniões da Governadoria. “No começo da nossa gestão estivemos em Brasília discutindo novas moradias. A habitação sempre teve um cuidado especial e nossa atenção. Estamos em um Estado em pleno crescimento, que recebe grandes investimentos privados e precisa de casas, até para quem vem de fora”, destacou o governador.

Riedel destacou que esta parceria é fundamental para o sucesso. “Conseguimos avançar bastante, sempre damos nossa contrapartida, que não é pequena. Nosso foco é fazer parcerias que vão melhorar a vida das pessoas. E mais uma vez incluindo as comunidades indígenas, sem deixar ninguém para trás”, completou.

As novas assinaturas fazem parte do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), nas modalidades Rural e Entidades – por meio de parceria entre a Agehab (Agência de Habitação Popular de MS) e o Governo Federal.

Nesta edição são 249 moradias, com investimento de R$ 32,8 milhões, com aporte federal de R$ 24,5 (milhões) e estadual de R$ 7,1 (milhões). Ao todo Mato Grosso do Sul alcança a marca de 2.077 moradias contratadas, somando as modalidades rural e entidades, dispondo de R$ 246,4 milhões de investimento.

“Mato Grosso do Sul sabe construir esta parceria de sucesso com o Governo Federal. Ela só se completa por causa desta gestão municipalista que tem por aqui, que é uma bandeira da gestão estadual. Assim cada vez mais famílias são beneficiadas, com esta ação coletiva”, destacou o secretário de Articulação Institucional do Ministério do Planejamento e Orçamento, João Victor Villaverde.

Contemplados

Seis municípios serão contemplados com novas moradias. Anaurilândia vai receber 14 moradias no Assentamento Esperança. Já Bela Vista terá 43 casas para comunidade indígena Aldeia Pirakua. A cidade de Ladário irá dispor de 13 (moradias) à comunidade ribeirinha APA Baía Negra.

Principal ponto turístico do Estado, Bonito vai ganhar 114 moradias. Já Miranda terá 30 (casas), que serão construídas na Aldeia Mãe Terra e Ponta Porã mais 35 residências (23 na Aldeia Lima Campos e 12 na Aldeia Piraquá).

“O momento é de agradecer esta parceria que traz novas moradias aos municípios. Todos os envolvidos contribuem para este processo. A gente corre atrás e a população pode confiar e acreditar, que os benefícios estão acontecendo”, garantiu o prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues.

Para o superintendente da Caixa Econômica Federal, Augusto César Vilhalba, Mato Grosso do Sul é destaque no setor de habitação. “Se levar em conta o tamanho do Estado e o que já conseguiu (casas), podemos dizer que está em destaque nacional. Desde janeiro de 2014 já são R$ 570 milhões de investimento, com 3,6 mil unidades em 36 cidades do Estado. Temos que celebrar estas parcerias”.

Com informações da Agência de Notícias de MS.