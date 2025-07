Mostra de cinema com foco em direitos humanos começa em unidades prisionais de MS

Atividade prevê exibição de curtas e debates com internos em Campo Grande; participação pode contar para remição de pena

Teve início nesta segunda-feira (14) em duas unidades prisionais de Campo Grande a primeira edição da Mostra Cinema e Direitos Humanos no Sistema Prisional de Mato Grosso do Sul. A ação leva sessões de curtas-metragens e rodas de conversa a pessoas privadas de liberdade, com foco na reflexão sobre direitos humanos e dignidade.

A programação começou na Penitenciária Masculina da Gameleira II, onde as atividades seguem até terça-feira (15). Depois, entre quarta (16) e quinta-feira (17), será a vez do Estabelecimento Penal Feminino Irmã Irma Zorzi receber a mostra. Ao todo, 70 detentos e detentas participam da iniciativa, de forma voluntária.

Os filmes têm duração média de 20 minutos e são seguidos por discussões mediadas por um representante da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen). Segundo os organizadores, a proposta é estimular o pensamento crítico e o diálogo entre os internos, com base no tema desta edição: “Viver com dignidade é direito humano”.

A participação nas atividades poderá gerar remição de pena, conforme previsto na legislação. A mostra integra o calendário da 14ª edição nacional da Mostra Cinema e Direitos Humanos, promovida pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

Em Mato Grosso do Sul, a ação tem apoio do Tribunal de Justiça, por meio do Grupo de Monitoramento do Sistema Carcerário. A organização local é da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen).

*Com informações da Agência de Notícias de MS

