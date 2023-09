Homem é preso com materiais de abuso sexual de crianças e adolescentes

Foram cumpridos na manhã de hoje (27), em Guia Lopes da Laguna, a 233 quilômetros e Campo Grande, mandados de busca e apreensão contra criminosos que compartilhavam materiais contendo abuso sexual de crianças e adolescentes pela internet. Uma pessoa foi presa em flagrante com materiais, contendo abuso sexual de crianças e adolescentes.

A ação fazia parte da operação “Cyber Argos”, contra a exploração e o abuso sexual infantojuvenil. Durante o cumprimento dos mandados de prisão e apreensão, uma pessoa foi presa. Com ela, foram encontrados arquivos que retratam abusos sexuais praticados contra menores de idade.

O preso e material apreendidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Federal de Ponta Porã, para os procedimentos de praxe e realização de perícia.

As investigações continuam em andamento na busca por informações que possam indicar o envolvimento de outros sujeitos nas condutas ilícitas.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram