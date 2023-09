China promove intercâmbios culturais em prol de uma comunidade compartilhada

Em uma coletiva de imprensa realizada na última terça-feira, o vice-ministro da Cultura e Turismo da China, Li Qun, enfatizou o compromisso ativo da China em fomentar intercâmbios culturais, considerando-os um caminho crucial para a construção de uma comunidade global de futuro compartilhado.

Li Qun, que também é chefe da Administração Nacional do Patrimônio Cultural, apresentou suas observações durante a divulgação de um livro branco intitulado “Uma Comunidade Global com Futuro Compartilhado: Propostas e Ações da China”.

Destacando a abrangência desses esforços, o vice-ministro mencionou que a China estabeleceu acordos de cooperação com 157 países nas áreas de cultura, patrimônio cultural e turismo. Adicionalmente, ressaltou a colaboração já consolidada com 25 nações para prevenir a importação e exportação ilegais de relíquias culturais.

Nos últimos dez anos, a China trabalhou em conjunto com nações ao redor do mundo para organizar mais de 500 exposições, exibindo preciosas relíquias culturais. Além disso, especialistas chineses têm liderado projetos de preservação e restauração de relíquias culturais em 11 locais distribuídos em seis países, incluindo a antiga cidade de Khiva, no Uzbequistão, e Angkor Wat, no Camboja.

Li Qun também ressaltou o sucesso dos esforços arqueológicos colaborativos com 24 países, resultando na repatriação de mais de 1.800 relíquias culturais perdidas para seus países de origem. Esse empenho demonstra o compromisso chinês com a preservação e valorização do patrimônio cultural global.

O vice-ministro sublinhou que o governo chinês está dedicado a promover a diversidade das culturas mundiais, aumentando a inclusão e a sustentabilidade do desenvolvimento econômico e social global. Ele reiterou que o Ministério da Cultura e Turismo e a Administração Nacional do Patrimônio Cultural da China continuarão a apoiar a Iniciativa da Civilização Global, fortalecendo a cooperação em intercâmbios culturais e trabalhando incansavelmente para promover a paz mundial, a cooperação e a herança e desenvolvimento da sabedoria e civilização humanas.

Com informações do Portal Xinhua.