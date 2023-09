Fora de controle, ‘Maníaco da Cruz’ bate em agentes após exigir erva de tereré

Dyonathan Celestrino, conhecido como ‘Maníaco da Cruz’, agrediu um agente penitenciário a socos na tarde de ontem (26), no Instituto Penal de Campo Grande. Alterado e fora de controle, ele chegou a ameaçar os agentes de morte enquanto exigia erva de tereré.

Conforme informações do boletim de ocorrência, por volta das 16h, Dyonathan estava em banho de sol, visivelmente alterado, quando se recusou a entrar em sua cela, na ala psiquiátrica. Ainda conforme o registro policial, a equipe de segurança tentou colocar ele na cela, mas em estado de abstinência, o rapaz se jogou no chão e contra as paredes. Em crise, Dyonathan gritava a todo momento que mataria os policiais e exigia a sua erva de tereré. Caso o seu caso não fosse atendido, Dyonathan daria trabalho aos plantonistas.

A equipe de segurança da penitenciária foi acionada. Dyonathan se segurava na porta da cela para não entrar, criando dificuldade aos policiais penais. Durante o momento, o rapaz acabou acertando um dos policiais. A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital da Cassems, onde recebeu atendimento médico.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro como lesão corporal e resistência.

