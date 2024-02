Festival da Juventude: evento promove concurso literário, batalha de rima e muito mais

Com propósito de fomentar a sensibilidade e a expressão do jovem sul-mato-grossense, o Festival da Juventude promove concurso literário, audiovisual e musical para jovens de 15 a 24 anos. As inscrições estão abertas até 20 de março e podem ser realizadas no site oficial do evento. Em sua primeira edição, o Festival acontecerá durante quatro dias (25, 26, 27 e 28 de abril), promovendo um encontro de diversas apresentações artísticas: oficinas, shows, peças teatrais, entre outras atrações, que transformarão a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) em um grande palco de criação e miscelânea cultural.

No último dia da programação, será disponibilizado o resultado dos concursos. Como incentivo à criação, os vencedores receberão prêmio em dinheiro e um livro editado com os respectivos trabalhos. O Festival é realizado pelo AACIC (Associação dos Amigos do Cinema) e da cultura e UFMS.

Prazer, inspiração, bem-estar, são apenas alguns dos benefícios da arte na vida humana. Para além de um impacto positivo na existência, a mesma exerce um papel social profícuo e importante, promovendo a reflexão e o debate sobre questões sociais, políticas e culturais. Preservar a história e a cultura de uma sociedade também são mais alguns de seus aspectos positivos. Com o intuito de ampliar e florescer a criação artística da juventude sul-mato-grossense, o Festival da Juventude lança sua primeira etapa.

Trata-se de um concurso literário exclusivo para a faixa etária de 15 a 24 anos nas modalidades de poesia, conto, crônica, batalha de rima, além de reportagem escrita e audiovisual. O concurso vai distinguir os trabalhos dos participantes em duas categorias: produção de jovens de 15 a 18 e de produção de jovens de 19 a 24. Os três primeiros colocados, de cada categoria, vão receber o prêmio de R$ 2.500,00.

Propósitos

A coordenadora do Festival da Juventude, Andréa Freire, afirmou que as inscrições para os concursos foram abertas, visando trazer para conhecimento da sociedade o que pensa o jovem sul-mato-grossense e como ele lê o mundo. “Selecionamos alguns desses segmentos pela importância que tem no âmbito da literatura, outros pelo interesse do jovem de hoje e também pela necessidade de provocar suas capacidades de refletir e interpretar poeticamente o mundo a partir do espaço em que vivem”, explicou a coordenadora.

Expressando-se através do conto, crônica, poesia, reportagem e batalha de rima, o Festival acredita que estimular a expressão artística na juventude é fundamental para o desenvolvimento emocional, crítico, intelectual e social do indivíduo, portanto, imprescindível aos jovens, conforme acrescentou Andréa. “O Festival da Juventude é uma iniciativa da Associação Amigos do Cinema e da Cultura e espera atrair a atenção dos jovens sul-mato- -grossenses para a importância da leitura, inspirando e contribuindo para a formação de novos criadores e para a ampliação da capacidade da juventude de leitura do complexo mundo moderno”, disse a coordenadora.

Fomento

Inspirado nesta premissa, e com propósito de colaborar para ampliação dos horizontes dos jovens de todo o Estado do Mato Grosso do Sul, a AACIC criou o Festival da Juventude – literatura, livro, leitura, evento em parceria com a UFMS, com objetivo de conectar esta grande parcela da população com as diversas vertentes culturais e estimular a expressão e criatividade desta geração. “É um evento muito importante para os jovens do nosso Estado, demonstrando a importância de espaços para a troca de compartilhamento e expressão. Estamos orgulhosos e felizes em receber esta edição, que esperamos que seja a primeira de muitas, proporcionando uma vivência cultural sem igual e abrindo os horizontes em MS”, disse o reitor da UFMS, Marcelo Turine, em reportagem ao jornal.

Além da parceria da UFMS, o Festival conta com patrocínio do Ministério da Cultura e com a parceria das Secretarias de Cultura, Educação e Cidadania do Estado e apoio do Fecomércio/SESC. A programação completa do Festival será divulgada no mês de março. As inscrições estão abertas a todos os jovens do Estado e o regulamento detalhado dos concursos está disponível no site www. festjuv.com.br.

Por Ana Cavalcante.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.