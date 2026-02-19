Homem é preso com mais de 1,9 kg de drogas em Dourados após ficar andando de bicicleta

Odair Jânio da Conceição Drachaler, de 29 anos, foi detido na madrugada desta quinta-feira (19) no bairro Jardim Canaã 1, em Dourados, após ser flagrado com grande quantidade de entorpecentes.
Segundo a Guarda Municipal de Dourados, por volta das 4h40, o homem chamou atenção ao tentar várias vezes subir e descer da bicicleta ao ver a equipe passar pelo local. Ao abordá-lo, os guardas encontraram um tablete com 640 gramas de maconha preso à cintura, além de 1,3 quilo de skunk armazenados em uma mochila pequena, usada normalmente para esportes.
Odair afirmou à Guarda Municipal que havia furtado a droga, mas não forneceu detalhes sobre como conseguiu os entorpecentes. Ele foi encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso será investigado.
