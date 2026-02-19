Polícia Civil prende homem por série de furtos em Água Clara e recupera objetos roubados

Na tarde desta quarta-feira (18), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Água Clara, esclareceu uma sequência de furtos ocorridos entre a noite do dia 17 e a manhã do dia 18 de fevereiro no município de Água Clara.

Segundo as investigações, um homem de 42 anos, de nacionalidade boliviana, invadiu uma lanchonete no centro da cidade e levou dois notebooks e uma cafeteira. Na mesma madrugada, ele se dirigiu a um galpão de uma empresa do setor florestal e furtou EPIs (equipamentos de proteção individual) e uniformes, possivelmente para dificultar sua identificação e despistar a ação policial. Em seguida, o suspeito ainda subtraiu uma bicicleta e fugiu em direção ao município de Três Lagoas.

Após receber informações sobre os crimes, a Polícia Civil iniciou as investigações e repassou dados estratégicos às forças de segurança da região. Com base nessas informações, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal localizou e prendeu o suspeito durante o trajeto.

Parte dos objetos roubados foi recuperada e devolvida às vítimas, reduzindo os prejuízos causados. O homem foi encaminhado à Delegacia de Água Clara e autuado em flagrante por furto qualificado.

As autoridades continuam as investigações para verificar se ele teve participação em outros crimes na região.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram