Polícia Federal realiza fiscalização de segurança privada durante o Carnaval em Corumbá

Durante o período do Carnaval, a Polícia Federal realizou ações de fiscalização da atividade de segurança privada nos eventos realizados em Corumbá. O objetivo foi verificar a regularidade das empresas contratadas e dos vigilantes em serviço.

A fiscalização incluiu análise de documentação, comprovação de formação profissional, validade da CNV (Carteira Nacional de Vigilante), além da conferência de uniformes e equipamentos utilizados.

Entre as empresas fiscalizadas, uma foi autuada por irregularidade: os vigilantes não utilizavam o uniforme aprovado pela Polícia Federal e registrado no sistema GESP. A vestimenta apresentada estava em desacordo com a legislação, assemelhando-se a uniformes de forças de segurança pública.

