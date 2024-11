Homem é preso com haxixe marroquino e moto é apreendida

No último sábado(02), um homem de 25 anos de idade foi preso com quase 5 quilos de Haxixe Marroquino. A prisão foi realizada pelo pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira).

A droga estava em compartimentos ocultos em uma moto Honda CG 150, que tinha como destino final a cidade de São Paulo (SP).

A abordagem ocorreu enquanto os policiais faziam bloqueio na MS-289, zona rural do município, quando abordaram o motociclista. Durante entrevista, o homem apresentou versões desencontradas sobre os motivos da viagem.

Em vistoria minuciosa na moto, os militares encontraram diversos compartimentos ocultos, onde estavam escondidos 4,2 quilos do entorpecente. Questionado, ele afirmou aos policiais que veio da Capital paulista e comprou a motocicleta e as drogas em Coronel Sapucaia e retornaria até a cidade de São Paulo, percorrendo mais de 1.100 quilômetros.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 300 mil, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Coronel Sapucaia.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. Siga o DOF no Instagram: @dofpmms e no Facebook: OficialDOF

