Polícia Civil prende durante abordagem três homens por tráfico de 1000kg de drogas em Caarapó

No último domingo (24) prendeu três envolvidos por traficarem mais de 1.000kg de maconha em Caarapó.

A prisão foi realizada pela Delegacia de Caarapó, em ação integrada com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A operação começou quando a PRF procedeu à abordagem de veículo com dois homens que, em conversa com os policiais, apresentavam versões bastante contraditórias sobre o motivo e circunstâncias da viagem.

Após a localização nas proximidades de veículo abandonado em rodovia com grande carregamento de drogas, diversas evidências passaram a apontar o envolvimento dos dois homens ao transporte das substâncias ilícitas encontradas.

Com o avanço das investigações e o compartilhamento de informações entre as forças de segurança, a Polícia Civil conseguiu localizar e prender o terceiro envolvido, identificado como o condutor do veículo abandonado, carregado com a droga.

O indivíduo abandonou o automóvel às margens da rodovia com mais de 100 kg de entorpecentes e, para evitar ser preso, escondeu-se em um hotel na cidade, mas acabou sendo localizado e detido pela Polícia Civil.

Os três autores foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação. para o tráfico e permanecem à disposição da Justiça.

As investigações prosseguem para identificar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso.

