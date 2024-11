Briga que terminou em morte em boate de Ribas do Rio Pardo começou com facada pelas costas

Câmera de segurança de uma boate localizada em Ribas do Rio Pardo, distante 98 quilômetros de Campo Grande, registrou o exato momento em que Crystofer Diogo Arguelho, de 20 anos, foi esfaqueado e morto durante uma briga na madrugada de sábado (2).

Na imagem é possível ver a vítima conversando com mais três homens, sendo que um deles fica com a faca na mão, mas escondida atrás do corpo. Em certo momento, o autor dos golpes começa o ataque ainda pelas costas de Crystofer.

Ambos entram em luta corporal e caem ao chão. Entretanto, a vítima recebe diversas facadas e, devido os graves ferimento, morre minutos depois, mas do lado de fora do estabelecimento enquanto tentava fugir.

Na manhã do mesmo dia, Werick Andrade Vito, de 23 anos, um dos suspeitos de envolvimento no crime também morreu, após entrar em confronto com a Polícia Militar. Segundo o boletim de ocorrência, o autor das facadas teria furtado uma motoc de cor azul e seguido pelo sentido Bairro Boa Vista.

Os militares identificaram por meio do video monitoramento, as vestimentas e a placa do veículo. Horas depois, durante varredura, a PM encontrou dois rapazes com a moto usada na fuga, trafegando pela Rua José Tiago Pontes. Um deles era Werick.

Confira o vídeo do crime abaixo:

