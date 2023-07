Homem é preso com droga avaliada em R$ 700 mil

O DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreendeu neste sábado (22), na MS-295 em Tacuru, um Renault/Kwid carregado com mais de 260 quilos de drogas. Um homem de 35 anos foi preso em flagrante.

Durante uma operação de fiscalização na rodovia, policiais deram ordem de parada ao condutor, que, ao invés de obedecer, tentou empreender fuga, sendo interceptado alguns quilômetros adiante.

Durante a busca no carro, os policiais encontraram diversos tabletes de maconha. O motorista alegou que a droga seria levada até Porto Alegre (RS). No total, foram apreendidos 261 quilos do entorpecente, estimado em quase R$ 700 mil.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Tacuru. A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Com informações do DOF (Departamento de Operações de Fronteira).