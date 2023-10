Confira a coluna “cONectado”

Ministro

Na terça-feira (25) o Governador Eduardo Riedel (PSDB-MS) recebe o Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira (PT-DF), em solenidade no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, a partir das 8h30.

O ato marcará as entregas da Conferência Estadual da Agricultura Familiar. Ainda no evento, será lançado o Plano Safra 2023/2024, onde o Governo federal destina R$ 364,22 bilhões para o financiamento da agricultura e pecuária com 26,8% maior que plano anterior. No plano serão premiados os produtores rurais que adotam práticas agropecuárias consideradas mais sustentáveis. Além do governador, Eduardo Riedel, diversas autoridades locais estão confirmadas no evento, incluindo o presidente da Assembleia Legislativa de MS, Gerson Claro (PP-MS), o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck, o deputado federal, Vander Loubet (PT-MS), o deputado estadual, Zeca do PT, o superintendente Regional do Incra, Paulinho Roberto, a coordenadora-Geral do MDA, Marina Nunes, representantes de movimentos e autoridades municipais.

Ministro I

Antes, na segunda-feira (24). o ministro Paulo Teixeira estará no Distrito de Nova Itamarati, em Ponta Porã, onde fará a entrega de posses regularizadas em MS (Contratos de Concessão de Uso).

De acordo o secretário-executivo da Agricultura Familiar, Povos Originários e Comunidades Tradicionais da SEMADESC, Humberto de Mello Pereira: “A visita representa um marco importante, uma vez que o ministro divulgará as diretrizes do plano emergencial para retomada do processo de reforma agrária em todo o país. Além disso, serão encerradas as conferências estaduais que promoveram discussões de pautas relacionadas à agricultura familiar em todos os municípios e suas regiões”, ressaltou. Após o evento, ainda na semana, o governador Eduardo Riedel viaja para o Chile, conforme adiantou a coluna.

Seleção

A Copa do Mundo de futebol feminino começou cercada de ineditismos. Sediado na Austrália e na Nova Zelândia, o evento bateu recordes de vendas de ingressos e direitos televisivos, além de ser o primeiro Mundial da categoria com 32 equipes. Presente em todas as edições desde que o torneio começou a ser disputado em 1991, a seleção brasileira busca seu primeiro título.

Seleção I

A equipe brasileira marcou 928 gols em 351 jogos. Estados Unidos, França e Alemanha são países que o Brasil tem mais dificuldade ao jogar. Das 64 rodadas do torneio feminino, 43 são durante dias úteis entre as 2h e as 9h, no horário de Brasília. Primeiras partidas do Brasil acontecem em horário comercial. Equipe convocada tem atletas com 17 anos de diferença de idade. Sete delas nasceram no Nordeste e oito, na cidade de São Paulo e inclui entre as jogadoras a Pelé do time, Marta, tida como a melhor do Mundo e que, em retorno, de contusão deverá inicialmente ficar no banco, como opção, para entrar no segundo tempo!

Por – Bosco Martins

