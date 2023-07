Governo faz decreto para dias de jogo do Brasil

Devido os diferentes horários dos jogos do Brasil que acontecem na Austrália os órgãos públicos estão autorizados devido a um decreto para terem horários alternativos nos dias que a seleção brasileira estiver em campo na Copa feminina de futebol.

Na Capital nos dias que os jogos começarem até às 7h, os atendimentos públicos irão iniciar às 11h. O decreto também estabelece que os horários não se aplicam às escolas e nem aos serviços considerados essenciais.

Durante a participação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, as unidades escolares devem seguir o calendário escolar estabelecido pela Semed (Secretaria Municipal de Educação).

As Agências bancárias em todo Brasil, incluindo as de Mato Grosso do Sul, terão horário diferenciado nos dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Feminina de Futebol. Os bancos abrirão uma hora mais tarde, a partir das 10h, nos dias em que os jogos começarem às 7h (de MS).

A decisão foi tomada pela Febraban (Federação Brasileira de Bancos), de forma a facilitar o acesso dos torcedores aos serviços bancários. O funcionamento será até às 16h.

Já no TJMS não mudará horários em decorrência dos jogos da seleção brasileira neste ano, diferente d3e quando houve a copa masculina.

O expediente forense na secretaria do órgão e em todas as comarcas do Estado não sofrerá nenhuma alteração decorrente das partidas.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.