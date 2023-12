Homem é preso com cocaína avaliada em R$ 1,3 milhão escondida em botijão de gás

Um homem de 57 anos, foi preso transportando mais de 20 quilos de cocaína pura escondido em um botijão de gás. O flagrante aconteceu durante uma abordagem próximo de Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações policiais, os agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) abordaram um Volvo FH12 380 de cor branca. O motorista de 57 anos, disse que estava transportando soja até Dourados. Os policiais iniciaram uma averiguação na carga e acabou encontrando em um compartilhamento oculto um botijão de gás, onde os entorpecentes estavam escondidos. Segundo o DOF, os 20,4 quilos de cloridrato de cocaína encontrado é avaliado atualmente em R$ 1,3 milhões.

No veículo, os policiais também encontraram uma pistola de calibre 6.35 na cabine. Interrogado, o homem confessou que não possui a documentação obrigatória para o transporte da arma de fogo. Questionado sobre a droga, disse que foi contratado para levá-la de Ponta Porã até a cidade de Santos, no litoral paulista.

A ocorrência foi registrada e entregue na Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados.

