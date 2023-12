Homem é executado a tiros em festa de seu aniversário

Um homem de 33 anos, foi executado a tiros na madrugada de hoje (10), durante uma festa de aniversário, numa residência no bairro Bernardino Caballero, em Pedro Juan Caballero, cidade de fronteira com a cidade brasileira de Ponta Porã.

Conforme apurado pela Polícia Nacional, a vítima, Rafael Trinidad Sánchez Oliveira comemorava o seu aniversário, junto com os familiares, quando dois suspeitos chegaram em sua residência em uma motocicleta solicitando a participação na festa, o que foi aceito pelo aniversariante.

Segundo o site Última Hora, durante as festividades por volta das 5h, os suspeitos começaram a discutir com os convidados na calçada, quando Rafael apareceu, pedindo para que ambos lados se acalmassem. Em determinado momento, testemunhas ouviram tiros e ao saírem da residência, encontraram a vítima ao solo com ferimento pelo corpo.

Sánchez foi imediatamente encaminhado ao hospital, mas falecendo durante o atendimento médico.

Segundo a Polícia Nacional, há câmeras na região que podem ajudar na localização dos suspeitos. Até o momento ninguém foi localizado.

O caso já está em investigação.