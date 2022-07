Homem é preso com carga de droga avaliada em R$ 168 mil, na MS-156

Um homem, de 36 anos, foi preso em flagrante pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira) transportando mais de 11 kg de skunk em compartimentos ocultos de um carro, na MS-156, zona rural de Amambaí, município que fica a 352 quilômetros de Campo Grande.

Os agentes realizavam um bloqueio na rodovia quando deram ordem de parada ao condutor do veículo. Durante a abordagem, o motorista apresentou muito nervosismo, não sabendo explicar o motivo da viagem e para onde estava seguindo.

Em uma busca minuciosa no veículo, foram localizados diversos compartimentos ocultos, sendo encontrados vários sacos com skunk, que após pesagem totalizaram 11 kg de entorpecente.

O homem contou que foi contratado para pegar o carro já preparado em Coronel Sapucaia e levar até a cidade de Vinhedo (SP), onde receberia R$ 10 mil pelo transporte.

O material apreendido, avaliado em R$ 168 mil, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Amambai, juntamente com o autor.

