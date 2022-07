Grupo de voluntários aquece comunidade com doação de sopas

Refeições serão preparadas e doadas por adventistas em comunidade de Campo Grande

O inverno é comemorado por muita gente, mas existem famílias carentes e moradores em situação de rua que sofrem com a queda das temperaturas. São muitos os motivos para que isso ocorra, mas entre eles estão a falta de agasalhos, de cobertores, de alimentação e de uma moradia que proporcione proteção ao frio.

Cientes dessa realidade, um grupo de voluntários da igreja adventista do bairro Tiradentes, em Campo Grande, irá doar aproximadamente 100 marmitas com sopas quentinhas aos moradores neste domingo (31).

A ação é realizada anualmente pelo clube de Desbravadores, por meio do projeto Missão Calebe, programa voluntário, serviço social que desafia os jovens adventistas a dedicarem suas férias ao voluntariado.

“Já faz 10 anos que fazemos o sopão e distribuímos para as famílias carentes. Minha expectativa com esse gesto é levar alimento para quem precisa, mas também o amor de Jesus para quem ainda não conhece. Com essa atitude nós ensinamos as crianças que fazem parte do Clube Falcão que elas podem levar esperança mesmo de uma forma simples”, explica Sara Azevedo, diretora do clube de desbravadores.

Todos os ingredientes da sopa são originados de doações por parte dos membros da igreja. Durante a realização do projeto, voluntários e desbravadores estarão unidos na preparação da sopa e distribuição a comunidades carentes do bairro Noroeste.

Serviço: Doação de sopa / Locação: R. Marquês de Lavradio, 237 – Tiradentes, Campo Grande – MS, 79041-340. Data: 31/07 Horário: 17h