Avenida do Poeta será interditada a partir de hoje para inauguração do novo Parque dos Poderes

Motoristas e motociclistas que trafegam pela região do Parque dos Poderes, em Campo Grande, devem ficar atentos à interdição da Avenida do Poeta a partir das 17h desta sexta-feira (29). O trânsito na via sofrerá alteração por causa do evento de inauguração da obra de reforma do Parque, marcado para a manhã de sábado (30).

A pista ficará interditada nos dois sentidos no trecho que vai da Governadoria até a SED (Secretaria de Estado de Educação). O local ficará fechado para veículos entre às 17h desta sexta até o final da manhã de sábado. A circulação de pessoas a pé, em bicicletas ou outros meios de transporte esportivos, como patinetes e skates, está liberada.

As vias adjacentes à Avenida do Poeta estarão livres para o trânsito de carros e motos. São elas: Avenida André Junqueira Fortes, Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Avenida Marcelo de Castro Fontes Junior e Avenida Waldir dos Santos Pereira.

Inauguração do Parque dos Poderes

Quarenta anos após a construção, o Parque dos Poderes será entregue revitalizado neste sábado (30), em cerimônia marcada para às 9h na Governadoria. O complexo foi construído para abrigar prédios administrativos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e nos últimos oito anos passou a ser muito utilizado para práticas esportivas e de lazer.

Com R$ 20 milhões, o Governo do Estado executou a obra de revitalização do Parque dos Poderes. Foram feitos recapeamento nas vias e construídas estações de ginásticas e pistas de ciclismo e caminhada. Além disso, espaços como pontos de ônibus, canteiros centrais, calçadas e estacionamentos foram revitalizados. Toda a obra possui paisagismo e acessibilidade para pessoas com deficiência.