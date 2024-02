Homem é preso com carga de cocaína avaliada em R$ 2,5 milhões

Um cidadão paraguaio de 55 anos de idade foi detido nesta segunda-feira (19) em Amambai, a 351 km de Campo Grande, transportando uma grande quantidade de cocaína pura. A apreensão ocorreu durante uma abordagem de rotina na MS-156, rodovia que liga Amambai a Caarapó. O suspeito, conduzia um Toyota Auris com placa do país vizinho.

O homem levantou suspeitas dos policiais militares rodoviários devido ao seu comportamento nervoso e respostas contraditórias sobre a viagem.

Durante a revista no veículo, os policiais notaram modificações no assoalho sob os bancos do motorista e do passageiro. Ao verificar mais de perto, descobriram um compartimento oculto onde estavam escondidos 54 quilos de cocaína pura. Avaliada em R$ 2,5 milhões, a droga estava meticulosamente oculta, mas não escapou à fiscalização atenta dos agentes.

Interrogado pelos policiais, o condutor confessou sua participação no tráfico de drogas. Ele admitiu ter recebido o veículo já carregado com a cocaína em Pedro Juan Caballero e planejava entregá-la em Cascavel (PR). Diante do flagrante, o suspeito foi conduzido juntamente com a droga para a sede da Polícia Federal em Ponta Porã, onde serão realizados os procedimentos legais cabíveis.

