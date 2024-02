Mais de 400 funcionários de industrias de Dourados são imunizados contra a dengue

Funcionários das indústrias alimentícias JBS e Seara de Dourados, a 228 quilômetros de Campo Grande, receberam a primeira dose da vacina contra a dengue nesta segunda-feira (19). Mais de 400 foram imunizados.

O ponto de vacinação foi montado nas dependências da empresa com apoio da Equipe de Saúde e Segurança da JBS, que organizou os trabalhadores para poderem ser atendidos durante o horário de trabalho. Conforme a prefeitura do município, o restante da semana seguirá com ação de vacinação em massa em diversos pontos da cidade.

Com os vacinados desta segunda-feira, tanto na ação na JBS, como nas Unidades Básicas de Saúde, cerca de 28.500 douradenses receberam a primeira dose da vacina contra a dengue. A segunda deve ser aplicada após três meses, o que garante, segundo o laboratório Takeda Pharma, fabricante do imunizante, proteção de 85% contra a doença.

Nesta terça-feira (20) e quarta-feira (21)os trabalhos de imunização ocorrem na UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) e UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), para atender alunos, professores e técnicos das instituições. Na quinta (22), a vacinação contra a dengue acontece na Unidade 1 da UFGD e Fadir.

Além dessas ações especiais, a vacinação contra a dengue segue em todas as Unidades Básicas de Saúde do município, que atendem de segunda a sexta-feira, além da Sala de Vacinação do PAM que aplica vacinas do PNI também aos sábado pela manhã.

