Homem é preso com 60 quilos de cocaína escondidos em estepe de carreta em Anaurilândia

Um homem de 40 anos foi preso na última quarta-feira (25) em Anaurilândia, no leste de Mato Grosso do Sul, após ser flagrado com 60 quilos de pasta base de cocaína escondidos dentro de um dos estepes de uma carreta Scania R440. A apreensão ocorreu durante uma fiscalização na rodovia MS-480, nas proximidades do Posto Fiscal Ofaié.

Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, o veículo, acoplado a um semirreboque, foi parado em um bloqueio de rotina. Durante a abordagem, o motorista demonstrou nervosismo fora do comum ao responder perguntas simples, o que levou a equipe a fazer uma vistoria mais detalhada no caminhão.

A desconfiança aumentou quando os militares notaram diferença de peso entre os dois pneus sobressalentes da carreta. Questionado sobre o conteúdo, o condutor admitiu que um dos estepes carregava drogas. Ao abrirem o pneu, os policiais encontraram diversos tabletes de pasta base de cocaína, totalizando 60 quilos da substância.

Ainda no local, o motorista contou que havia pegado a carga ilícita em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, e que a levaria até a cidade de Diadema, na Grande São Paulo. Pelo transporte, ele disse que receberia R$ 150 mil.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Anaurilândia, onde foram entregues o suspeito, o veículo e a droga. Conforme estimativa das autoridades, o prejuízo causado ao tráfico ultrapassa R$ 3,5 milhões.

