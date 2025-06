Conta de luz seguirá mais cara em julho com bandeira vermelha em vigor

Adicional de R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos continua valendo por conta da baixa geração nas hidrelétricas

A tarifa de energia elétrica permanecerá com bandeira vermelha patamar 1 no mês de julho, segundo anúncio feito pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) nesta quinta-feira (27). Com isso, os consumidores continuarão pagando um acréscimo de R$ 4,46 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) utilizados, mesmo valor aplicado em junho.

A manutenção da bandeira se deve ao cenário de chuvas abaixo da média em diversas regiões do país, o que compromete a produção de energia por hidrelétricas e obriga o sistema elétrico a recorrer a fontes mais caras, como as usinas termelétricas.

“Esse quadro tende a elevar os custos de geração de energia, devido à necessidade de acionamento de fontes mais onerosas para geração, como as usinas termelétricas”, informou a Aneel, em nota.

Criado em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias serve para sinalizar o custo real da geração de energia mês a mês. Na bandeira verde, não há cobrança adicional. Já as bandeiras amarela e vermelha indicam aumento de custo e refletem no valor final da conta.

Com o acionamento da bandeira vermelha patamar 1, a Aneel reforça o alerta para o uso consciente da energia. A agência orienta os consumidores a adotarem hábitos de economia para reduzir o impacto na conta e ajudar a preservar os recursos naturais.

