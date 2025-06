UPAs e CRSs de Campo Grande terão atendimento médico nos três turnos neste sábado (28)

Sesau divulga escala de plantão com número de profissionais por unidade de saúde

A rede de urgência e emergência de Campo Grande estará em funcionamento neste sábado (28) com atendimento médico garantido durante os três turnos – manhã, tarde e noite – nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Centros Regionais de Saúde (CRSs).

A escala de plantão, divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), informa a quantidade de profissionais disponíveis em cada unidade ao longo do dia. A medida busca garantir a assistência à população em casos de urgência, mesmo fora do horário comercial.

A lista com os médicos plantonistas por turno e unidade pode ser conferida na imagem abaixo.

