Falta de insumos e macas pelos corredores do HU chama atenção de pacientes

Leitores do Portal O Estado Online, entraram em contato com a redação, na manhã de hoje (4), denunciando a falta de estrutura do Hospital Universitário de Campo Grande. Os principais relatos eram de superlotação, falta de insumos e pacientes deitado pelos corredores do hospital.

Inconformados com a situação, leitores enviaram imagens da situação, mostrando os problemas enfrentados pelos corredores do Hospital Universitário.

A reportagem do Portal O Estado Online entrou em contato com assessoria de imprensa do hospital, que enviou uma nota para redação.

Acompanhe a nota abaixo:

“Informamos que essa não é uma realidade apenas no Humap-UFMS/Ebserh, mas de todos os hospitais do Brasil, uma vez que o número da população aumentou e o número de leitos hospitalares permaneceram os mesmos.

O Humap continua recebendo pacientes além do número contratualizado pela regulação municipal, o que impacta no consumo de insumos, ocupação dos leitos e recursos humanos, acarretando internações de forma improvisada, como pacientes em macas.

O Humap tem notificado constantemente os órgãos competentes sobre essa situação.

Embora o hospital esteja superlotado, não procede a informação que pacientes estevam no chão e nem ganhando bebê nos corredores.

O atendimento de nossa maternidade é porta aberta, ou seja, a paciente escolhe o hospital por vontade própria e mesmo ciente da superlotação, elas optam por escolher o Humap, não sendo o número de leitos existentes suficiente para atender a todas, ocasionando na internação em macas no corredor da enfermaria”.

