Homem é preso com 350 quilos de maconha em veículo roubado na MS-295

Um homem de 34 anos foi preso, ontem (8), em flagrante transportando 350 quilos de maconha em um veículo roubado, na MS-295, em Tacuru, a 420 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), os policiais realizavam um policiamento na zona rural do município, quando perceberam um Honda City parado em um posto de combustível. Ao aproximarem-se do carro, o condutor tentou fugir, mas foi alcançado e detido.

No interior do automóvel os policiais encontraram 317 quilos de maconha e 16 quilos de skunk. Questionado, o homem afirmou aos policiais que foi contratado por uma pessoa, que ele havia conhecido na prisão, para pegar o veículo em Minas Gerais e carregar com os entorpecentes em Paranhos.

Pelo transporte, ele alegou aos policiais que receberia R$ 2 mil. Durante checagem no veículo, foi constatado que o carro havia sido tomado em assalto no último dia 19, na cidade de Uberlândia (MG).

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 885 mil, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Tacuru.