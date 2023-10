Confira a coluna ‘Conectado’

Lula x Bolsonaro

Mesmo com parte de seu partido, o PL, “chiando” bastante, o ex-presidente Jair Bolsonaro, por conta de sua amizade com a senadora Tereza Cristina (PP-MS), optará pelo apoio à reeleição da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP-MS), restando ao PL a indicação do nome de vice. Como a política é pragmática, fica mais interessante para a direita e suas lideranças se agruparem em torno de um nome já posto do que embarcar em uma aventura. Por outro lado, se Bolsonaro sinaliza apoio à candidata do PP, seu rival e arqui-inimigo também finca sua estratégia para conquistar a prefeitura da Capital. A deputada Camila Jara (PT-MS) está oficializada como pré-candidata do PT, com interferência do presidente Lula, que determinou o consenso em torno de seu nome e deverá enviar um marqueteiro de sua confiança para cuidar de sua campanha. A polarização das duas principais lideranças da política brasileira ganha um componente diferenciado em MS, único Estado em que o PT detém uma aliança administrativa com o PSDB de Reinaldo Azambuja e do atual governador, Eduardo Riedel (PSDB-MS).

Reinaldo e Riedel

Principal partido de MS em 34 anos de existência e se tornando ainda o maior partido da sigla no país, o PSDB, comandado por Reinaldo Azambuja e Eduardo Riedel (PSDB-MS), não abrirá mão de seu protagonismo eleitoral em 2024. Tendo à frente a pré-candidatura do deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS), o presidente estadual do PSDB, Reinaldo Azambuja, não perde tempo e já marcou data e hora para realização de sua convenção estadual. A convenção do PSDB acontece após o feriadão, no dia 21 de outubro (sábado), a partir das 8h, na sede dos tucanos, na avenida Ministro João Arinos,156, Chácara Cachoeira. Com as filiações deste ano, o PSDB de Mato Grosso do Sul chegou a 49 prefeituras, mais quer mais, e tem 16 vice-prefeitos, 243 vereadores, 6 deputados estaduais, 3 federais um time pronto e afiado, visando 2024.

Plural

O ex-governador e presidente estadual do PSDB, Reinaldo Azambuja, é o responsável pela organização e costura de novas alianças, não só na Capital, onde na convenção apresentará novos filiados, mas, nos outros 78 municípios de Mato Grosso do Sul ele enfatiza a necessidade de um arco de alianças plural, sem ataques e com respeito aos adversários. “Minha prioridade como dirigente partidário é construir um arco de alianças, porque ninguém faz política sozinho, e respeitar também as candidaturas contrárias, porque política não é guerra e sim um debate de ideias. Então a gente tem que respeitar também aqueles que estão em outros palanques e em outros projetos, e a gente vai fazer isso com muita tranquilidade”, frisou Reinaldo.

É golpe!

O deputado federal Dagoberto Nogueira (PSDB-MS) teve sua conta no WhatsApp invadida por hackers. Dagoberto informou que recebeu ligações de amigos e correligionários informando sobre mensagens “estranhas”, publicadas e enviadas usando sua conta no “whats”. Segundo ele, foram enviadas mensagens descabidas, algumas contendo palavrões. O invasor enviou ainda mensagens em nome do deputado, pedindo dinheiro. Ele afirmou que registrou boletim de ocorrência solicitando à polícia que investigue o caso, por temer que informações sigilosas tenham sido furtadas de seu aparelho e enviou aos amigos um alerta de golpe com o número de seu celular. “Criminosos estão se passando por nós. Falam nome completo e e-mail, dizendo que você terá direito a um evento com acompanhante e logo enviam código pelo WhatsApp. Não acredite, é golpe!” dizia a nota.

Constituição

…E a semana era para a celebração pelos 35 anos da Constituição. Mas o que marcou os discursos da sessão solene foi, novamente, o morde e assopra entre Congresso e STF (Supremo Tribunal Federal). Os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do STF, Luís Roberto Barroso, destacaram a divisão e o equilíbrio entre Poderes, mas acabaram ressaltando alguns pontos de desavença. Rodrigo Pacheco, por sua vez, afirmou que a Carta Magna impede o retorno do autoritarismo e destacou o papel das Forças Armadas, em recado aos militares pelo envolvimento de alguns de seus membros no 8 de janeiro. “A Constituição valorizou e deu contornos nítidos às instituições brasileiras, disciplinando o exercício do Poder. (…) Definiu e fortaleceu o papel das Forças Armadas, não como árbitro político, mas, como braço relevante na defesa do Estado democrático de Direito.”

Reeleição

…E indicando que o Senado não vai tratar apenas de mudanças no Supremo, Pacheco disse a jornalistas que os senadores vão discutir, em breve, uma proposta para aumentar a duração dos cargos executivos e acabar com a reeleição. “Vamos discutir a instituição da reeleição no Brasil, a coincidência de eleições, eventualmente passar mandatos de quatro para cinco anos, sem reeleição. São ideias postas que atingem o Poder Executivo, mas que também não são uma afronta.”

Julgamento

Já o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) vai julgar, na próxima terça-feira (10), três ações de investigação contra Bolsonaro e seu candidato a vice-presidente Braga Netto, na chapa derrotada no ano passado. As ações apuram possíveis irregularidades no uso de sedes do governo federal para atos de campanha eleitoral. Nas ações apresentadas pelo PDT e pela coligação que apoiou a eleição de Lula, os dois são acusados de abuso de poder político, desvio de finalidade e conduta proibida a agentes públicos nas eleições e podem ser punidos com a inelegibilidade.

Por Bosco Martins.