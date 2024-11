Homem é preso com 34kg de cocaína avaliada em R$ 2,4 milhões em Deodápolis

Na manhã desta sexta-feira (8), um homem foi preso em flagrante por traficar 34 quilos de cloridrato de cocaína em uma S10 preta em Deodápolis.

A ação aconteceu durante patrulhamentos, bloqueios e abordagens. O DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam abordou o homem de 29 anos de idade, que disse aos policiais ter vindo ao Estado apenas para comprar a camionete.

Na vistoria d mveículo, foram encontrados um compartimento falso e mais 30 volumes prensados da droga, totalizando 34 quilos.

O condutor disse que foi contratado para pegar a droga em Ponta Porã e entregá-la na cidade paulista de Presidente Prudente. A ocorrência foi então registrada e entregue na Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 2,4 milhões.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300.