Adolescente que dirigia veículo carregado de maconha é apreendido pelo DOF

Na noite de quinta-feira (7), policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam um adolescente de 17 anos, que conduzia um veículo com 100 quilos de maconha. Conforme informações divulgadas pela polícia, ele seguia com destino a cidade de Naviraí, localizada a 358 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o registro policial, os militares faziam bloqueio policial para fiscalização na MS-156, quando deram a ordem de parada ao condutor, que desobedeceu e acelerou o veículo VW Fox. Rapidamente a equipe se deslocou até abordá-lo, logo à frente. Ao descer do Fox e com as mãos na cabeça, o adolescente informou que transportava maconha.

A droga estava em fardos no porta malas e banco traseiro. Questionado sobre o ilícito, disse que foi contratado por um homem em Naviraí; que pegou o carro com a droga em um hotel na cidade de Amambai e teria como destino final aquela cidade.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil em Amambai, bem como, o Conselho Tutelar local acionado. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 251 mil.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

