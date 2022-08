Homem é preso com 34 tabletes de maconha em casa no bairro Aero Rancho

A Polícia Civil, por intermédio da Denar prendeu, na tarde de ontem (2), um homem que armazenava 34 tabletes de maconha em sua residência, no bairo Aero Rancho, em Campo Grande. A prisão em flagrante veio a partir de denúncias que apontavam o local como uma “boca de fumo”.

Em razão dessas várias ligações, os policiais realizaram trabalhos de inteligência policial e, num primeiro momento, entrevistaram vários vizinhos da região, os quais reclamaram, de fato, do forte odor de maconha advindo do imóvel. Além disso, disseram que existe uma grande circulação de pessoas que entram e saem rapidamente da casa.

Após investigar fundadas razões de ocorrência de tráfico, a equipe decidiu entrar na residência.

O suspeito, de pronto, admitiu o armazenamento de entorpecentes, porém pediu que sua esposa não fosse presa, porque era mãe de crianças e não tinha nenhum envolvimento com a mercancia ilícita.

Com as averiguações dentro da residência, a equipe policial encontrou farta quantidade de drogas, especificamente 34 tabletes de maconha, totalizando 26 kg, todos escondidos em uma mala de viagem. Além disso, foram apreendidos petrechos para o tráfico, como duas balanças de precisão e um aparelho celular.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia para as providências legais. Ele ficará à disposição da Justiça.

Outra apreensão na tarde de ontem

A Denar efetivou outro caso semelhante na tarde de ontem. A equipe policial prendeu um homem suspeito de ser responsável por praticar o crime de tráfico de drogas.

Segundo informações da Polícia Civíl, o homem utilizava um um veículo VW/GOLF para realizar a entrega das drogas. A equipe já desconfiava do indivíduo e realizava uma investigação. Após concluir, a equipe procedeu à abordagem do suspeito, que estava em seu carro, em uma via pública.

O suspeito estava com uma porção de maconha, embalada e pronta para a venda. Ao ser pego, o suspeito confessou espontaneamente que estava traficando drogas, inclusive franqueando aos policiais a entrada em sua residência. A equipe encontrou cerca de 3kg de maconha, além de 14g de cocaína.

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante, por praticar, em tese, o crime de tráfico de drogas majorado. Ele ficará à disposição da Justiça.

