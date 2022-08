Homem sofre atentado a tiros ao sair de estabelecimento penal

Homem de 27 anos, sofreu um atentado a tiros na manhã de hoje (2), quando saia da Casa do Albergado, no bairro Lar do Trabalhador, em Campo Grande. Os suspeitos estavam em um veículo Volkswagen, quando ao passar pela vítima atirou seis vezes.

Segundo registro policial, o atentado ocorreu por volta das 5h, quando o jovem deixava o local, e foi surpreendido por quatro homens dentro de um carro que passava por ele.

Ainda conforme relatos da vítima, os autores deram volta na esquina e ao se aproximarem do rapaz, atirou em sua direção. No momento da ação, a vítima se jogou ao chão para não ser atingida pelos tiros. Segundo relatos, foram seis tiros.

Após o atentado, a vítima procurou a delegacia de polícia que relatou não conhecer os homens que o atiraram nele e nem os motivos.

