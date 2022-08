Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Com a Lua de mudança para Libra nessa madrugada, a cooperação e as parcerias ganham fôlego no trabalho. Mas, se está atrás daquela promoção ou quer disputar uma vaga nova, foque nos seus interesses e não se intimide com a concorrência! As estrelas também enviam as melhores vibes para lidar com grana. Aproveite para planejar os próximos gastos, inclusive o orçamento da família, ou para resolver qualquer pendência ligada a herança ou imóvel. Tá na pista? Nesse caso, você vai esbanjar charme e pode ganhar novos admiradores. Mas não vai se contentar com qualquer coisa e um lance com potencial pode se firmar de vez. Se tem compromisso, a relação se torna mais sólida e ganha altas doses de romantismo. Eita, que delícia!

Touro (de 21/4 a 20/5)

Bom momento para se concentrar no serviço e no que precisa ser feito para dar conta das suas responsabilidades. A Lua brilha em Libra e redobra seu foco -bora lá cuidar daquelas tarefas chatinhas, que você está sempre empurrando com a barriga. A saúde recebe vibrações positivas: aproveite para cuidar melhor do seu corpo. Também vale a pena dar atenção a qualquer sintoma estranho que esteja incomodando. A comunicação está protegida e pode ser a chave para fortalecer a sintonia com quem ama. Contatinhos e paqueras também podem animar o coração se está livre, leve e solta. Espalhe seu carisma por aí!

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Pode comemorar, meu cristalzinho: a Lua brilha em seu paraíso astral a partir dessa madrugada e faz tudo correr com mais tranquilidade. Criatividade, simpatia e facilidade para se entender com qualquer um são qualidades que você pode explorar se quiser se destacar no serviço. As finanças também recebem boas energias e, no que depender das estrelas, pode chegar uma grana que não estava esperando. Agir em sigilo pode ser mais lucrativo, por isso, nada de sair por aí espalhando seus planos e interesses, ok? Se o seu coração está vago, amor à primeira vista pode seduzir e encantar. Tem compromisso? Aposte nos pontos em comum com o mozão e não economize nas conversas.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Com a entrada da Lua em Libra nessa madrugada, os assuntos familiares devem dominar grande parte da sua atenção. Aproveite que estará mais caseiro, Câncer, e foque em resolver qualquer pendência com a família numa boa. Talvez seja complicado encontrar o equilíbrio entre a dedicação à carreira e o tempo que passa com o pessoal em casa, mas tudo vai se ajeitar aos poucos. Não se estresse por causa de bobagens, tá? As estrelas enviam ótimas energias e alguns sonhos têm boas chances de se tornar realidade. A dois, o ciúme pode crescer, mas não deve atrapalhar o romance. Já a paquera tem mais chance de emplacar se tiver um empurrãozinho dos amigos.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Sua habilidade para se comunicar está on, Leão. Falante, esbanjando carisma e ideias novas, você tem tudo para encantar as pessoas que cruzarem o seu caminho nesta terça. Mas vale a pena fazer um esforcinho extra pra manter o foco se quiser se destacar no trabalho, ok? Uma boa oportunidade pode surgir, mas as estrelas avisam que é melhor manter isso em segredo até que as coisas se acertem. Confie na sua intuição e não deixe escapar nenhuma chance de ver o seu esforço ser reconhecido! Tá de olho em algum contatinho? Nesse caso, um bom papo pode ser o melhor caminho pra se dar bem. Pode preparar o coração porque a paquera estará movimentada! Você e o mozão estarão em sintonia, especialmente se conversarem mais.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Aproveite o astral favorável para cuidar de assuntos financeiros, já que os astros reforçam sua habilidade para lidar com dinheiro. Mas saiba que a grana será proporcional ao seu esforço, por isso, bora lá botar as mãos na massa! Pode ter boas novas sobre negócios, investimentos ou herança, mas não saia por aí contando isso pra qualquer um, Virgem. E se pintar algum imprevisto ou gasto que não esperava, confie em sua intuição para encontrar a melhor maneira de lidar com o problema. Um astral de camaradagem com o mozão tem tudo para ajudar você a blindar o romance. Se anda sonhando com um novo amor, troque ideia com a galera e peça uma ajudinha – você pode se surpreender!

Libra (de 23/9 a 22/10)

Mudanças profundas podem pintar logo cedo, meu cristalzinho, e você vai ter que rebolar para se adaptar. Mas, com a Lua em seu signo enviando good vibes ao longo do dia, tudo indica que vai tirar de letra qualquer coisa que surgir pela frente. Mantenha o foco e redobre os cuidados na hora de dar opinião, mostrar suas ideias ou lidar com o público em geral no final da tarde porque a concorrência deve crescer e incomodar. À noite, mudança no visual pode render muitos elogios e fazer a diferença na conquista! A vida amorosa promete ótimos momentos, seja na conquista ou ao lado do mozão. Só evite alimentar discussão com o par, e aposte na diplomacia para voltar às boas.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

O desejo de curtir a vida, passear, visitar os amigos e matar a saudade de quem tá longe deve animar as coisas hoje. Se tiver a chance de cair na estrada, vá em frente! Mas se as obrigações estão pedindo sua atenção, é melhor apostar no trio fé, foco e café para cuidar do serviço e evitar dor de cabeça. Com a Lua em seu inferno astral a partir dessa madrugada, pode ser uma boa ficar no seu canto e priorizar tarefas que podem ser feitas de maneira mais isolada, sem tanto contato com os colegas. Ainda bem que Vênus garante bom humor e um pouco mais de leveza nos momentos a dois! Também fica mais fácil assumir compromisso se está se encontrando com alguém há um tempo.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Se depender das estrelas, saiba que o astral será favorável para tentar algo diferente, ambicioso ou até mais arriscado no trabalho. Mudanças profundas estão na ordem do dia, mas precisam ser bem planejadas para trazer o resultado e o crescimento que você deseja, tá? Nada de sair chutando o balde — pesquise e prepare-se primeiro, só depois tome uma decisão mais séria. E, nessa hora, os amigos podem ter um papel importante para te ajudar a chegar onde deseja. A diversão também está garantida com o pessoal e eles podem apresentar gente nova e interessante se ainda está buscando um amor. Tem compromisso? Nesse caso, a Lua traz mais sintonia à convivência com o par.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

A Lua se muda para Libra nessa madrugada e avisa que a carreira vai receber uma dose extra de incentivo e proteção nesta terça. A dica dos astros é manter o foco nas suas obrigações se quiser ampliar suas chances de encher o bolso. Também há chance de brigar por uma promoção, mas não deixe a família de lado por causa disso. Excesso de trabalho pode cobrar seu preço mais cedo ou mais tarde. Se anda pensando em tentar um novo visual, vai sobrar coragem para fazer isso agora. A vida a dois tem tudo para se tornar mais gostosa se apostarem no romantismo e programarem algo especial hoje. A paquera pode surpreender e virar algo mais sério quando menos espera.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

A mudança da Lua para Libra ressalta seu lado aventureiro e o desejo de se divertir, mas vai ter que canalizar isso para o trabalho se precisa botar as mãos na massa. O pessoal de casa pode dar uma mão se está procurando emprego ou se precisa de ajuda para terminar algumas tarefas em casa mesmo. Home office tem tudo para render mais do que espera, desde que consiga manter o foco no serviço, é claro. Dê uma atenção extra à saúde e experimente alguns tratamentos mais tradicionais. Pode aguardar momentos de descontração e alto-astral no romance se tem compromisso. A paquera fica animada com alguém que mora longe, mas tente conhecer melhor o seu alvo.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Com a Lua de mudança pra Libra, o astral fica mais pesado e pode se tornar complicado lidar com dinheiro em alguns momentos. Melhor se afastar, ouvir seu sexto sentido e redobrar o cuidado antes de fechar um negócio ou assinar documentos – desde que tenha cautela, porém, há chance de ter um ótimo lucro. Se está buscando mudanças no trabalho, essa é a hora de pesquisar novas vagas e correr atrás dos seus objetivos. A saúde sai ganhando se fizer algumas mudanças em seus hábitos. Além de estar mais sensual, você também conta com um magnetismo e charme irresistíveis na conquista!