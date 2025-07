Carreta com 25 mil pacotes de cigarros contrabandeados é apreendida em Mundo Novo

Motorista foi preso após tentar fugir por estrada vicinal; carga está avaliada em R$1,4 milhão



Uma ação do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) resultou na apreensão de uma carreta carregada com 25 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai, na última sexta-feira (18), em Mundo Novo, município localizado na região sul de Mato Grosso do Sul. Um homem de 33 anos foi preso durante a operação.

A abordagem ocorreu enquanto equipes do DOF patrulhavam a MS-299, zona rural do município. Ao avistar os policiais, o condutor da carreta Iveco realizou uma manobra brusca e tentou fugir por uma estrada de chão. Os militares iniciaram o acompanhamento e conseguiram interceptar o veículo logo depois.

Durante a vistoria no semirreboque, os policiais encontraram a carga de cigarros de origem estrangeira. Questionado, o motorista confessou ter pego o carregamento no Paraguai e disse que receberia R$ 1 mil para transportá-lo até Mundo Novo.

A carga, avaliada em R$ 1,4 milhão, foi encaminhada junto com o suspeito à Delegacia da Polícia Federal em Naviraí, onde o caso será investigado.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram