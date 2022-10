Homem é preso com 16,6 kg de skunk e pasta base em rodoviária de Corumbá

Homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas por volta da meia-noite, desta quarta-feira (12), em Corumbá, município localizado a 417 km da Capital. Ele foi abordado por servidores da Receita Federal, enquanto tentava embarcar para Campo Grande, no Terminal Rodoviário de Corumbá.

De acordo com as informações apuradas pelo Diário Corumbaense, os policiais encontraram na bagagem dele, com a ajuda de cães farejadores, 16,6 kg de drogas. No caso, foram encontrados 10,3 kg de skunk, uma droga mais potente que a maconha, e 6,3 kg de pasta base de cocaína.

O homem disse que foi até Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, para buscar a droga e que receberia R$ 3 mil para entregar os entorpecentes em Campo Grande.

Ele foi preso e encaminhado, junto a droga apreendida, para a Delegacia de PF (Polícia Federal). Caso seja condenado judicialmente, tem chance de pegar de 5 a 15 anos de prisão.

Operação Fronteira Legal

A ação da Receita Federal integra a Operação Fronteira Legal, deflagrada na segunda-feira (10), com apoio da Polícia Federal, para combater crimes transfronteiriços, como contrabando, descaminho, tráfico de drogas e furto/roubo de veículos.

*com informações do jornal Diário Corumbaense

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: